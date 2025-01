Pré-eclâmpsia: Conheça a condição que fez Lexa ser internada e veja os sintomas em grávidas

A cantora Lexa está internada com pré-eclâmpsia num hospital de São Paulo, enquanto está grávida de seis meses de Sofia, primeira filha dela com o ator Ricardo Vianna. O estado de saúde da cantora é considerado delicado e ela está em tratamento na Unidade Semi-Intensiva do hospital.

A artista chegou anunciar sua saída do posto de Rainha de Bateria da escola de samba Unidos da Tijuca, em que desfilaria no Carnaval do Rio de Janeiro deste ano.

Sobre a decisão de priorizar a gestação, Lexa disse: "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como Rainha de Bateria da minha Unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha".

O que é pré-eclâmpsia?

A ginecologista Anne Pereira, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, explica o que é a pré-eclâmpsia, condição que fez Lexa ser internada:

"É uma condição sistêmica, que pode comprometer vários órgãos, como os rins, fígado, cérebro e a placenta, representando riscos graves para a mãe e o bebê".

O que indica a pré-eclâmpsia?

A médica explica, ainda, que se trata de uma complicação específica da gestação e que pode surgir a partir da 20ª semana de gravidez. Duas das principais características que as gestantes apresentam na pré-eclâmpsia são:

Hipertensão arterial;

Presença de proteínas na urina (proteinúria).

Exames para identificar pré-eclâmpsia

Para fechar o diagnóstico da condição, a médica afirma que é preciso fazer o monitoramento da pressão arterial e que ela precisa estar acima de 140/90 mmHg. Da mesma forma, um exame de urina serve para verificar a presença de proteína nela.

Exames complementares, como de sangue e ultrassonografia, são importantes para analisar a saúde da mãe e do feto.

Sinais de pré-eclâmpsia grave

Pressão alta e persistente;

Mãos e rosto inchados;

Dores de cabeça intensas e persistentes;

Visão turva (borrada);

Dor abdominal no lado superior direito;

Náuseas e vômitos;

Redução do volume urinário.

A especialista explica que a pré-eclâmpsia é a fase inicial de um estágio mais avançado, que é a eclâmpsia. Ela alerta que é preciso haver o acompanhamento médico para que a pré-eclâmpsia não evolua, em que a gestante pode ter convulsões, o que pode trazer mais riscos para a mãe e a criança.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)