Xuxa Meneghel passa por procedimento cirurgico em São Paulo; saiba o motivo

A apresentadora Xuxa Meneghel foi internada nesta terça-feira (21/1) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para realizar um procedimento cirúrgico previamente programado.

De acordo com informações do hospital, Xuxa passou por uma artroscopia no joelho, uma intervenção que durou cerca de 20 minutos e ocorreu sem intercorrências.

O boletim médico informou que a apresentadora está se recuperando bem: “A paciente encontra-se bem, caminhando e se alimentando normalmente. A alta médica está prevista para amanhã, quarta-feira (22/1).”

Conhecida como a Rainha dos Baixinhos, Xuxa reservou o início deste ano para cuidar da saúde antes de retomar sua agenda profissional. No segundo semestre de 2025, ela dará início à turnê A Última Nave, com apresentações programadas em diversas cidades do Brasil.