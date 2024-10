VÍDEO: Fã ataca e cospe em Xuxa após show em futebol do Criança Esperança

A apresentadora Xuxa Meneghel se apresentou no Futebol da Esperança, evento do Criança Esperança, realizado na Arena Corinthians, em São Paulo, no último domingo (13). Logo após sua performance chamou a atenção um lamentável ato nas redes sociais: uma suposta "fã" teria cuspido na artista de 61 anos.

Assista o momento:

VEJA MAIS

Após a apresentação no estádio, Xuxa saiu do estádio de carro e foi cercada por um grupo de pessoas ansiosas para falar e tirar foto com a cantora. Entre os fãs estava Jessica Abreu, que usava uma fantasia inspirada na época em que Xuxa era conhecida como “Rainha dos Baixinhos”.

O encontro, que incialmente parecia amigável, se transformou em uma situação tensa quando Jessica, ao pedir uma foto com a ídola, teria se exaltado e até cuspido na apresentadora. Em seguida, Xuxa diz que não atenderá mais ao grupo, fecha o vidro do carro e o veículo vai embora. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

"Não faça a abusada, viu?", disse a suposta fã para Xuxa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)