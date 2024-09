VÍDEO: Xuxa anuncia retorno à Globo após 10 anos fora da emissora

Após 10 anos longe da TV Globo, a apresentadora Xuxa Meneghel voltou a assinar contrato com a emissora e ganhará um quadro no "Fantástico", da Globo. O anúncio foi feito através das redes sociais, nesta terça-feira (3). Veja:

A apresentadora revelou que já começou a gravar o quadro que irá ao ar no "Show da Vida" em 2025. Nele, Xuxa falará sobre a importância da adoção de animais, com especialistas no tema, e também sobre ações de resgate e tratamento de cães abandonados.

“Gente, eu estou aqui em casa gravando o primeiro dia do meu quadro, novo quadro do Fantástico, onde vou convidar todos vocês a conhecerem o mundo animal de uma maneira bem diferente, para tocar o coração de vocês e, quem sabe, para convencer vocês a adotarem um filhinho de pelo ou de pena”, contou Xuxa no vídeo.

Ao portal Hugo Gloss, a apresentadora descreveu que a volta tem “gostinho de não fui e estou de volta”.

“Quero fazer uma coisa nova, uma coisa que faz bem para o meu coração. E todo mundo sabe o quanto eu amo os animais e o quanto eu quero que as pessoas se apaixonem comigo”, disse a ‘rainha dos baixinhos’ ao site.

Xuxa passou 28 anos na Globo, até sair da emissora em 2014. A apresentadora revelou em um episódio de seu documentário, "Xuxa - O Documentário", que, pouco antes de deixar o canal, percebeu que já não tinha espaço na programação. Após isso, ela foi para a Record, onde ficou de 2015 a 2021.

O novo trabalho de Xuxa na Globo deve estrear no primeiro semestre de 2025.

