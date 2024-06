Marido de Xuxa é acusado de dar em cima de esposa de bombeiro da Eliana; veja os prints

Um dos bombeiros do programa da Eliana, Yuri Bonotto, surgiu irritado nas redes sociais onde contou que o marido de uma famosa estava dando em cima de sua esposa via reações no Instagram. Segundo a colunista do Metrópoles, Fabíola Oliveira, o homem seria Junno Andrade, o marido de Xuxa Meneghel.

A informação teria sido compartilhada pelo próprio Yuri, em um grupo privado de amigos. Segundo ele, Junno “dá em cima” de sua esposa no direct do Instagram, ao interagir com as postagens feitas pela moça, principalmente por meio de emojis e reações de "foguinho".

A colunista divulgou prints com conteúdo de uma conversa entre o bombeiro e o marido de Xuxa, onde Junno pede desculpas pelo ‘mal-entendido’ e alega não ter segundas intenções com a esposa de Yuri, Leoni Escobar. Confira:

Marido de Xuxa é acusado de dar em cima de esposa de bombeiro da Eliana

“Yuri, se quiser conversar, tô à sua disposição… Recebi a mensagem da Leoni e tô vindo aqui para me desculpar. Meu erro foi não te seguir também, porque admiro os dois. Já curti muita coisa dos dois juntos, enfim… Se quiser falar [número de telefone]”, escreveu o ator na mensagem.

O bombeiro retribuiu: “Não quero conversar, não. Seu erro foi, toda vez que ela postava algo com pouca roupa, você mandava foguinho ou de boca aberta, só emoji com segundas intenções”.

O marido de Xuxa reforçou que não tinha interesse na moça casada e que "a conotação de ‘fogo’ e ‘boca aberta’ não tem apego sexual".

Junno Andrade ainda chegou a insistir que era fã do casal, mas o bombeiro não se convenceu e declarou: “Junno, cara, não sou bobo. Eu sempre via o que você mandava e sempre era quando a Leoni se mostrava mais. Até no pós-bronze você colocou foguinho para ela. Você manda direct para todas?”.

Por fim, Junno tentou se explicar um pouco mais sobre o emoji de foguinho que enviava, mas não convenceu Yuri Bonotto que deu fim ao assunto: “Sei… História encerrada”.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)