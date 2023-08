Xuxa revela motivo de não querer casamento com Junno Andrade: 'não curto'

A trajetória amorosa de Xuxa e Junno Andrade, que perdura há uma década, não foi selada com um casamento formal, por conta da loira. Durante o programa "É De Casa", deste sábado (19), a apresentadora explicou a decisão. Xuxa não se sente à vontade com a ideia de casamento "no papel".

Apesar da não gostar das formalidades de um matrimônio, a eterna rainha dos baixinhos, não se cansa de expressar o amor pelo companheiro de longa data. Mesmo nas relações anteriores, Xuxa nunca optou pelo casamento formal, inclusive com seu ex-marido e pai de Sasha Meneghel, Luciano Szafir.

"O fato de eu falar de casamento, antigamente, me dava um negócio. Antigamente! [risos] Até hoje me dá, a ponto de querer me coçar. É uma coisa que, para mim, não curto muito, o casamento não é uma coisa muito bacana", pontuou.

VEJA MAIS

Romance de longa data

Xuxa contou que conheceu Junno quanto tinha 24 anos de idade. Nessa época, o ator não ligava para a apresentadora, mesmo ela "dando em cima". "Quando a gente se reencontrou, já falei para ele que não queria nada sério, só queria ficar com ele. Acho que estou mais do que casada com ele, sem precisar assinar um papel. Porque antes eu falava que queria viver com fulano. Hoje eu quero morrer ao lado dele [Junno]", defendeu.

Sonhos da Xuxa a realizar

Xuxa disse estar feliz dessa forma e revelou o sonho de ser avó e viajar ao mundo com o companheiro. "Quero ainda viver muita coisa com ele, viajar, conhecer o mundo. Ainda não tive essa possibilidade, já que todos os lugares eu ia para trabalhar. Quero agora 'junnar' nesses lugares, namorar, conhecer", contou.