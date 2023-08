Saiba quem não deixou o ‘pacto com diabo’ e ‘boneca demoníaca’ de Xuxa entrarem no documentário

“Xuxa, o Documentário” teve seu último episódio divulgado dia 10 de agosto, no streaming GloboPlay. Mas, muitos telespectadores sentiram falta de serem abordadas as polêmicas “lendas urbanas” que envolvem o nome da apresentadora e um suposto "pacto com o diabo". Exausta de responder sempre aos mesmos questionamentos, Xuxa abriu o jogo sobre o assunto e chamou de “burro” quem acredita nas teorias. Ela afirmou que Pedro Bial não teria permitido que questionamentos entrassem na série documental.

Em entrevista ao GShow, ela falou sobre outros rumores “sombrios” que cercaram a sua carreira, como as bonecas inspiradas nela que seriam possuídas por um espirito ruim e as supostas mensagens demoníacas e subliminares que existiam em seus discos quando tocados ao contrário.

"A boneca? Como podem inventar uma coisa dessas... O disco ao contrário.... Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande", disse ela ao site.

Questionada sobre as teorias não serem abordadas no documentário pelo diretor artístico Pedro Bial, Xuxa confirmou que ele decidiu não mencioná-las por possuir um “intelecto diferente”.

"Acho que ele não ia perder o tempo dele com isso. Eu é que acabo respondendo as pessoas porque fico com pena delas acreditarem nisso. O filme que fiz, que a boneca é assassina, que eu tenho pacto com o diabo... Isso é uma coisa qque nem chego a achar engraçado, chega a ser triste eu ver que uma pessoa pode acreditar nisso", complementou a apresentadora.