Xuxa fala sobre criação de sua cachorrinha Doralice e revela mimos: 'Conheceu a Disney'

"Xuxa, o documentário", disponível no Globoplay, conta com algumas participações especiais, e em diversos momentos é possível ver um serzinho que está sempre no colo de Xuxa: a cachorrinha Doralice. A yorkshire de seis anos ocupa um lugar importante na vida da Rainha dos Baixinhos, que está sempre dando mimos.

Em entrevista para OGlobo, Xuxa revelou algumas mordomias que a cachorrinha tem. "Doralice dorme no travesseiro dela, entre mim e o Ju. Ele fica do lado direito da cama, eu, do lado esquerdo, e ela, no meio. Depois de um tempo vai para perto de mim", disse.

A cachorrinha está sempre acompanhando a apresentadora, inclusive em compromissos profissionais, como uma viagem internacional para Orlando, nos Estados Unidos. Ela conheceu a Disney até foi nas atrações. Segundo Xuxa, Doralice "andou em três brinquedos e não gostou".

A conexão entre as duas é tão grande, que Doralice até segue a mesma alimentação vegana de Xuxa. "Ela passa por fases. Quando veio para mim, comia de tudo. Agora está meio enjoada. Tem problema de gastrite. Então, come ração vegana. Às vezes rouba ração dietética da Dana (sua outra cachorra)", explicou.

Críticas e polêmicas

A relação de Xuxa com Doralice já foi alvo de críticas mais de uma vez. No ano passado, ela mostrou o closet da cachorrinha, com presentes, cama e muitas roupas, e gerou debates nas redes sociais. Alguns Internautas disseram que era um "exagero" por parte da apresentadora, que rebateu os comentários negativos.

"Para as pessoas que me perguntam: ‘Pq dar tudo pra um cachorro, tendo tanta criança precisando no mundo???’ Vamos lá: eu gastei por 29 anos, R$ 1,8 milhão anualmente, pra manter 350 crianças e mesmo assim ouço isso até hj. Vou tentar explicar pra vocês… Eu mimei minha filha e todos os meus filhos de pelo e não vou admitir pessoas que nunca fizeram nada por ninguém na vida, falarem que eu gasto muito com os meus bichos", respondeu Xuxa.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)