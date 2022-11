Xuxa é criticada após mostrar quarto e closet de pet: 'muito exagero'; vídeo

A apresentadora Xuxa Meneghel foi criticada por seus seguidores do Instagram após compartilhar um vídeo do novo quarto da sua cachorrinha, Doralice. Com direito a closet com roupas e várias camas, o "novo mimo" da pet foi visto como exagero pelos fãs da Rainha dos Baixinhos.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, Xuxa fala com Doralice e mostra as roupas, o armário, as camas e os produtos da cachorra. "Doralice, você tá feliz no seu quartinho? Que quarto lindo, Doralice, isso é felicidade? ", diz ela com a pet, que fica visivelmente animada com a presença da artista. Veja:

Apesar da novidade arrancar elogios de alguns seguidores, outros passaram a criticar o exagero da celebridade e apontaram as diferenças na realidade brasileira. "Triste é ver um animal com mais roupa que uma criança sem família", disse uma seguidora. "Eu te respeito e sempre serei sua fã, agora esse exagero com seu pet acho demais, temos crianças que não têm o que comer, então, você que pode, destina um pouco para essas crianças, idosos", comentou outra.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)