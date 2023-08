Ex-paquita Andreá Sorvetão sobre ter sido excluída do documentário de Xuxa: 'não fui convidada'

Nesta quinta-feira (10), a ex-paquita, influencer, apresentadora e empresária Andréa Sorvetão, de 50 anos, falou sobre o fato de ter sido excluída do "Xuxa, O Documentário", onde Xuxa Meneghel fala sobre sua carreira e vida pessoal. Sorvetão, que foi assistente de palco da "Rainha dos Baixinhos" de 1986 a 1990, disse que não sabia da produção e não foi convidada para participar das gravações.

"Acho que as pessoas sentiram muito mais a minha falta, o público. Eu não sabia que ia ter, não sabia nada, não fui convidada. E está tudo bem, sabe por quê? A dona da festa convida quem ela quer para a festa dela", afirmou, respondendo se aceitaria uma reconciliação com Xuxa após o afastamento delas: "Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Eu não guardo mágoa", disse a ex-paquita, em entrevista ao Fofocalizando, do SBT.

Afastamento de Xuxa e Sorvetão

Xuxa e Andréa se afastaram por causa dos posicionamentos políticos da ex-paquita, que manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por causa disso, Sorvetão foi excluída do documentário, tendo seu nome citado apenas uma vez como uma das quatros primeiras paquitas.

Saída do "time das paquitas"

A responsável pela saída de Andréa Sorvetão foi Marlene Mattos, empresária que cuidou por duas décadas da carreira de Xuxa. A ex-paquita conta que Mattos, que era "como uma general", a dispensou por ela não ter comparecido a uma apresentação em razão de estar doente na época.

"Marlene me ligou muito brava e perguntou quem eu achava que era, que eu tinha show com as paquitas, que não poderia largar o compromisso. Eu não tinha condições de ir, estava muito mal, e ela dizia ‘a hora que você quiser pode sair, você não é necessária’, então eu falei ‘tá bom, tô saindo'”, relatou Sorvetão. "Me dispensou por telefone. Muito louco, né? Eu falei: 'então está bom'", recordou a ex-paquita.

Ela também explicou o porquê de ter saído do grupo de WhatsApp das paquitas: "Deu para mim e foi depois do dia do meu aniversário porque ninguém me deu parabéns".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)