Xuxa é acusada de mentir sobre Paquitas pintarem cabelo após comercial de tintura viralizar

O encontro de Xuxa e sua ex-empresária, Marlene Mattos, no documentário da apresentadora produzido para a Globoplay, tem dado o que falar nas redes sociais. Entre as polêmicas resgatadas está a relação das Paquitas, assistentes de palco de Xuxa. No episódio que foi ao ar, ela confessa não saber que a ex-empresária exigia que as assistentes pintassem os cabelos para serem loiras. Mas a internet resgatou um comercial problemático rodado em 98, que “desmascara” a versão da apresentadora.

Na publicação, aparece em uma parte da tela o trecho do documentário, em que Xuxa fala que Marlene exigia que as Paquitas que não eram loiras pintassem as madeixas. Matos rebate o comentário: “Elas eram uma continuação de você”.

Em seguida, Xuxa aparece mais nova, no comercial, ao lado das assistentes, promovendo uma tinta de coloração capilar, confrontando a sua declaração. Assista:

“Ou você pensa que todas as paquitas nasceram loiras?”, diz a apresentadora, mostrando que tinha ciência do que ocorria nos bastidores.

Nas redes sociais, os internautas reagiram ao vídeo e demonstraram surpresa com a contradição de Xuxa. "A Xuxa monetizou com a Wellaton e depois diz que não sabia [que elas pintavam o cabelo]", escreveu um internauta.