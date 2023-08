Xuxa e Marlene Mattos formavam um casal às escondidas, afirma jornalista

O relacionamento de Xuxa e Marlene Mattos ganhou mais um capítulo. Em uma entrevista ao podcast que foi ao ar na última semana, a jornalista Alessandra do Valle, afirmou que a apresentadora e sua ex-empresária tiveram um relacionamento amoroso por muito tempo.

Ela alegou que Pelé teria contado ao pai dela, Luciano do Valle, durante um café, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro: “Se eu não tivesse nesse cenário, eu não ia acreditar. A gente estava na Marquês de Sapucaí, a gente foi tomar um café com o Pelé. Então, estavam sentados na mesa, o Pelé, meu pai, eu, a Silvia [então esposa de Luciano] e minha irmã Patrícia”.

Segundo Alessandra, o jogador não conseguia aceitar que teria perdido a apresentadora infantil para Marlene. “(...) Se eu tivesse perdido a Xuxa pra um outro homem, eu não ia me importar. Agora, perder a Xuxa pra Marlene Mattos, meu amigo, eu não vou superar nunca isso’. E batia na mesa, assim. Ninguém me contou que eu estava lá”, garantiu.

