Xuxa revela que Marlene Mattos pediu para ver parte íntima durante exame

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou que Marlene Mattos pediu para ver suas partes íntimas durante exame. A revelação surgiu durante o novo capítulo de "Xuxa, O Documentário", divulgado ontem, 3, pelo Globoplay. Confira!

Xuxa relembrou que Mattos não deixava ninguém chegar perto, inclusive, as especulações de que as duas eram um casal vinham daí. A rainha dos baixinhos contou que Marlene a espionou durante um exame ginecológico. "Eu me lembro que ela foi fazer o exame e eu falei para o médico: "deixa eu ver aí, deixa eu ver", disse Marlene Mattos e Xuxa retrucou: "E eu disse que não, porque aí todo mundo ia achar que a gente era um casal mesmo", contou a loira.

Marlene ainda confessou que espiou o exame: "E eu vi. Queria saber se estava tudo bem", destacou. Xuxa confirmou a história e completou: "ela me viu. Ela realmente me conhece dessa maneira, porque ela me viu no ginecologista. Ela me conhece internamente, profundamente", ainda brincou Xuxa.