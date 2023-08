Xuxa se desculpa com Andréa Sorvetão por demissão do antigo programa 'Xou da Xuxa' por Marlene Matos

Há dois anos Xuxa Meneghel se afastou da ex-paquita Andréa Sorvetão, mas ela se declarou surpresa e solidaria após descobrir o verdadeiro motivo que fez ex-paquita sair do “Xou da Xuxa” na década de 1990. A revelação veio à tona em um depoimento de Sorvetão para a série “Foi Tão Bom”, no YouTube. Ela detalhou um incidente envolvendo a antiga diretora do programa, Marlene Mattos. Entretanto, Xuxa viu apenas recentemente o vídeo e resolveu se manifestar.

No vídeo, Andréa relembra o desentendimento com Marlene Mattos. A ex-paquita disse estar doente e que não poderia comparecer a um show em Juiz de Fora, Minas Gerais. “Marlene me ligou muito brava e perguntou quem eu achava que era, que eu tinha show com as paquitas, que não poderia largar o compromisso. Eu não tinha condições de ir, estava muito mal, e ela dizia ‘a hora que você quiser pode sair, você não é necessária’, então eu falei ‘tá bom, tô saindo'”, relatou Sorvetão.

Após o telefonema de Mattos, Andréa sentiu-se forçada a deixar o grupo. “Fui falar com a Xuxa, que só chorava e falava: ‘por favor, fica’. Eu olhava para ela e falava: ‘por você eu vou ficar’. Aí eu olhava para a Marlene, que estava em pé na porta como uma general e muito fechada pra mim. E eu olhava para ela e lembrava de tudo o que ela falou pra mim. Eu gostaria de ter ficado mais um ano… Só voltei no último ‘Xou da Xuxa'”, contou Sorvetão, emocionada.

Xuxa confessou que não sabia que a saída de Andréa do "Xou da Xuxa" tinha sido desse jeito. A eterna Rainha dos Baixinhos solidarizou-se com a ex-colega. “Não sabia que tinha sido assim. Marlene me disse que era porque queria tentar carreira solo. Mais uma mentira. Sinto muito por todos os absurdos que as paquitas e outras meninas passaram. Me desculpem, sinto muito”, lamentou Xuxa em um comentário nas redes sociais.

Xuxa e Andréa se afastaram por causa dos posicionamentos políticos da ex-paquita, que junto com o marido Conrado, passou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por causa disso, Sorvetão foi excluída do documentário de Xuxa. A participação de Sorvetão foi barrada em “Xuxa – O Documentário”, sendo citada apenas uma vez, como uma das quatro primeiras paquitas.