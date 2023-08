Xuxa fala sobre por que 'pacto com o diabo' não entrou em documentário da vida pessoal

Após revelações polêmicas sobre sua vida pessoal em um documentário, Xuxa comentou sobre um tema que sempre gerou especulações: pacto com o diabo. Aos 60 anos, a mãe de Sasha falou ao Gshow sobre as histórias criadas que repercutem, como a das letras de músicas ao contrário, não entrarem em "Xuxa, O Documentário", lançado no Globoplay.

Foram criadas várias teorias acerca do nome da artista por volta dos anos de 1980. A exemplo, a famosa em que ela tinha selado pacto com o diabo e não podia pronunciar o nome de Deus, por isso usava "o cara lá de cima" para se referenciar a entidade divina. Outra especulação dizia que as bonecas de Xuxa eram possuídas. Uma terceira dizia que, quando colocadas ao contrário, as músicas da apresentadora traziam mensagens demoníacas.

Xuxa diz sentir pena de quem acredita nessas narrativas. "Fico com pena das pessoas que acreditam nisso, é assinar embaixo que elas são burras. 'A Xuxa teve um pacto com o diabo'. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida? A boneca? Como podem inventar uma coisa dessas... O disco ao contrário.... Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande", revelou a Rainha dos Baixinhos.", disse a artista.

Ela comentou ainda sobre Pedro Bial, diretor do documentário, ter discernimento para não ter colocado essas histórias em seu documentário. "Acho que ele não botou porque o Pedro tem um intelecto diferente. É uma pessoa muito bem informada. Ele dar asas a essa coisa é meio que dizer assim: 'Olha a idiotice de vocês, a burrice de vocês me fez parar para pensar por 10 segundos'... Acho que ele não ia perder o tempo dele com isso. Eu é que acabo respondendo as pessoas porque fico com pena delas acreditarem nisso. O filme que fiz, que a boneca é assassina, que eu tenho pacto com o diabo... Isso é uma coisa que nem chego a achar engraçado, chega a ser triste eu ver que uma pessoa pode acreditar nisso", disse ela.

O 5º e último episódio foi disponibilizado nesta quinta-feira (10) no Globoplay e completa o projeto que conta a trajetória da "Rainha dos Baixinhos".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)