'Bombeiro da Eliana' vende meia com chulé por R$ 2.000

Yuri Bonotto, conhecido como bombeiro da Eliana, segue lucrando com a venda de roupas e peças íntimas. Os pedidos inusitados ocorrem nas plataformas de conteúdos adultos. Desta vez o modelo vendeu uma meia com chulé por R$ 2 mil. Antes disso, Yuri já tinha vendido uma cueca usada por três dias pelo mesmo valor.

"Eu não tenho chulé. Então, tive que usar ela 3 dias na academia para eu enviar, porque a pessoa queria com cheiro de suor. Foi R$ 2 mil", comenta. "Treinei com a peça também para que ficasse como a pessoa queria. Essa camiseta eu enviei para uma pessoa em Minas Gerais."

Yuri, que está no OnlyFans e no Privacy, explica que as negociações ficam por conta de sua assessora e que, depois que viralizou na internet a venda da cueca, novas encomendas surgiram rapidamente.

"No dia que viralizou, vendi mais 5 cuecas [risos], mas não pelo valor de R$ 2 mil cada, igual foi a do leilão. Foi a metade desse valor. Tive que comprar mais peças, para repor meu estoque", disse ao portal Quem.

O feedback do público é sempre positivo, diz Bonotto. "Quando a pessoa tem o fetiche e recebe aquela peça que tanto quer isso dá muita satisfação para ela. Já teve uma pessoa que comprou mais de uma peça", destaca.