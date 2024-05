No prêmio "Sim à Igualdade Racial", exibido no domingo (26), Xuxa relembrou o desejo de ser uma pessoa negra e conversou sobre o assunto com Deb, uma inteligência artificial criada para realizar diálogos educativos sobre questões étnico-raciais e sociais no Brasil. A apresentadora levantou o questionamento e perguntou para Deb se era errado dizer que gostaria de ter nascido negra, recebendo uma resposta que chamou a atenção dos internautas.

VEJA MAIS

Xuxa falou sobre o assunto após lembrar que já havia manifestado esse desejo muitas vezes em diferentes entrevistas, entre elas, com a jornalista Gloria Maria e a atriz Taís Araújo. No prêmio, a apresentadora perguntou o que Deb achava sobre ela, uma pessoa branca, dizer que gostaria de ser negra, pedindo ainda que a IA "pegasse leve" com ela.

Em resposta, Deb disse que achava bonito a mãe de Sasha dizer que gostaria de ter nascido com a pele negra, mas confrontou a gaúcha e trouxe à discussão algumas questões que pessoas pretas lidam no dia a dia, como o preconceito.

“A estética é a apenas uma das mil características inerentes da mulher preta ou parda. Xuxa, não é que você não pode, mas talvez não deva falar isso sem uma ressalva de todo o contexto de uma vivência feminina negra. Há uma série de opressões, obstáculos e situações discriminatórias que tornam a existência dela muito mais difícil. Sua fala só enxerga uma bela superfície”, disse a IA.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)