Xuxa vira sócia de rede gigante de fast food; saiba qual é

Xuxa Meneghel é uma das figuras mais conhecidas da televisão e da música brasileira. Ela se consagrou como apresentadora, construindo uma longa carreira nas telas e acumulando uma considerável fortuna com seu sucesso. No entanto, a eterna rainha dos baixinhos deixou de lado sua carreira artística para se dedicar ao empreendedorismo, se tornando sócia de uma rede de depilação a laser e, recentemente, de uma rede gigantesca de fast food, rival do McDonalds, que chegou rendendo milhões à loira.

Trata-se da franquia de lanchonetes XBloom, fundada em 2022 e com várias filiais pelo Brasil. A rede de fast-food vegano tem Xuxa como sócia desde o ano anterior, quando adicionou o "X" ao seu nome, de acordo com informações da Folha de S.Paulo.

VEJA MAIS

A apresentadora, conhecida por defender a causa animal, abraçou a franquia com entusiasmo. Todos os ingredientes utilizados nos pratos e bebidas são de origem vegetal. Além disso, as embalagens são biodegradáveis, segundo a rede, que também compensa as emissões de carbono de sua produção. As carnes são da marca Incrível, produzidas a partir de uma mistura de proteínas vegetais e fibras.

O cardápio oferece 14 opções de sanduíches, como o Big Bloom, composto por dois hambúrgueres veganos, alface, queijo à base de vegetais, molho, cebola e picles, servidos em pão tostado na chapa. Outra opção é o Fish Tack, que inclui peixe vegetal, anéis de cebola, coleslaw e molho tártaro. Como acompanhamento, há porções de batatas fritas em óleo de algodão, temperadas com sal rosa, além de anéis de cebola, nuggets de frango vegetal fritos e tiras de peixe à base de vegetais.