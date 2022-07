Xuxa diz que intimidava pessoas a virarem veganas: 'Estava insuportável'

Durante uma entrevista para o jornal O Globo, Xuxa revelou que se tornou "insuportável" após virar vegana e querer que todo mundo também adotasse o estilo de vida que não consome nada que tenha origem animal, desde comida a vestuário e ida a eventos.

"Tem pouco tempo que sou vegana. E me sinto muito mal por não ter virado antes. Sempre tive paixão por bichos e acabava comendo peixe de vez em quando, frango, frutos-do-mar", disse ela sobre seu início no veganismo. "Eu ingeria forçadamente porque acreditava que a proteína vinha do animal e não do vegetal, do verde", continuou.

A apresentadora afirmou que a virada de chave foi o documentário Terráqueos, que foi apresentado a ela pelo seu parceiro, Junno. Porém, assim que adotou o estilo de vida, Xuxa passou a assustar quem frequentava a sua casa. "Virei aquela pessoa que quer empurrar o assunto goela abaixo, sabe? Eu estava insuportável, falava o tempo inteiro. Não queriam mais chegar perto de mim", confessou ela, declarando que convidava suas ex-paquitas para jantar e queria "catequizá-las" com pizza vegana. "Às vezes eu falava de maneira dura", assumiu a rainha dos baixinhos.

Briga com Sasha

Xuxa e a filha, Sasha. (Foto: Reprodução)

A grande responsável por botar "limites" em Xuxa foi a própria filha, Sasha, que resolveu avisá-la que a exigência estava extrema. "A Sasha não gostava de ver os documentários com bichos sofrendo. Aí eu disse que era engraçado, né?! Acende incenso, usa pedrinha, cristal para trazer energia boa e põe energia da morte e do sofrimento dentro do seu corpo. Ela me olhou bem sério e disse 'poxa, mãe! Você pega tão pesado!'. Aí, parei", relembrou Xuxa.

