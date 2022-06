Famosos: veja o antes e depois da apresentadora Xuxa

Prestes a completar 60 anos, Xuxa começou a sua carreira em 1979, aos 16 anos, e se mantém até hoje no top das celebridades mais famosas do Brasil. A apresentadora esteve recentemente em Belém, gravando a “Caravana das Drags”, mas pouca gente conseguiu chegar perto da eterna “Rainha dos Baixinho”.

Quem acompanha ao longo dos anos a Xuxa na televisão, sabe das mudanças que ocorreram na sua aparência, além do seu amadurecimento profissional. Uma das coisas mais perceptíveis no rosto dela é a cirurgia plástica realizada no nariz, ainda na década de 80.

Xuxa também tem próteses de silicones mamarias, o processo que a apresentadora passou com as cirurgias nessas áreas, não foi tranquilo. Há 20 anos, quando Sasha, filha dela com Luciano Szafir, tinha 3 anos, ela realizou o primeiro procedimento. Na ocasião ela disse, que tiraram gordura dos seios dela e ainda fizeram um botox, tudo sem autorização.

Em 2017, ela teve um problema nas próteses, de um lado, encapsulou e do outro, inverteu. Por isso a apresentadora aproveitou para trocar, por menores, agora ela usa 140 ml de cada lado.

Mesmo diante de muitas críticas da sua parte, Xuxa também se rendeu a harmonização facial. O jornalista Ricardo Feltrin, da UOL, disse que a apresentadora realizou o procedimento em Belo Horizonte, com o cirurgião-dentista Igor Costa Alves, que fez o mesmo procedimento da Gretchen e Joelma.

Mas a verdade é que Xuxa é dona de uma beleza única, ao longo do tempo, com a chegada da idade e o amadurecimento da sua pele, ela tem se mantido radiante e sendo referência como uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Além de manter um sorriso inspirador e marcante.

