Em Belém, vídeo mostra Xuxa e Fafá e Gretchen nos bastidores de reality show de Drags

Xuxa, Fafá de Belém e Gretchen foram flagradas durante as gravações do reality show “Caravana das Drags” em Belém. As famosas foram registradas por meio de um vídeo gravado na madrugada desta quinta-feira (9), período em que se estendeu as filmagens. As gravações ocorreram em uma arena montada no estacionamento de um shopping da cidade. Confira algumas imagens:

No registro é possível ver a eterna Rainha dos Baixinhos, Fafá e Gretchen se organizando para o início da gravação, ao lado delas também está a drag Ycaro Kadoshi, que apresenta o reality juntamente com a eterna Rainha dos Baixinhos. As informações são que os apresentadores, Fafá e Gretchen foram os jurados da disputa.

Para animar a plateia, Xuxa subiu ao palco usando um macacão de oncinha e agitou os paraenses presentes ao gritar: “É aqui que é a terra do treme?”.

As gravações demoraram cerca de cinco horas para iniciarem e os convidados foram proibidos de gravar ou bater foto. Outros artistas da terra também estavam participando, como os cantores Eloy Iglesias, Hellen Patricia, Jeff Moraes e Adriano Lima.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)