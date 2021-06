Sérgio Mallandro afirma ter presenciado noite íntima de Xuxa com Senna: ‘Acelera, Ayrton’

Sérgio Mallandro não tem papas na língua. No ar com o podcast “Papagaio Falante”, o humorista deu detalhes de uma noite íntima de Xuxa com o piloto Ayrton Senna, falecido em 1994, que teria sido presenciada por ele. As informações são d’O Dia.

“Eu estava na casa dela, no quarto ao lado onde ela estava com Ayrton Senna e eu comecei a gritar: 'acelera, Ayrton!'. Ela foi na porta e brigou comigo dizendo que eu estava atrapalhando. Atrapalhei o sexo dos dois (risos)”, disse o ator.

O humorista ainda lembra a amizade com a “Rainha dos Baixinhos”. “É minha comadre. Eu sempre levava a Xuxa para casa de moto em Marechal Hermes depois de um dia longo de trabalho e quando a minha moto ficava muito quente por causa do trajeto, eu dormia lá. Pedia para o seu Meneghel, ele deixava e eu dormia no quarto dos meninos, Blad e Cirano”, completou.

De acordo com ele, Xuxa já aceitou participar do programa, mas ainda não deu uma data, já que acabou de tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 e está se resguardando. Ele ainda disse que a apresentadora não se importa de ele contar suas intimidades: “Como ela vai ficar chateada de eu contar uma coisa que realmente aconteceu e que realmente eu presenciei?”, disparou.