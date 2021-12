Após clonar cartão de Xuxa e ostentar luxo, homem é preso em avião

O casal Artur Franklin de Sousa Lima, de 32 anos, e Klanna Ivy Cunha Amorim, de 21, foram presos na última quarta-feira (22), em um avião no aeroporto de Jericoacoara, suspeitos de fraudar instituições financeiras que chegavam a um prejuízo superior a R$ 200 mil. Inclusive, a apresentadora Xuxa, foi uma das vítimas, em outubro de 2008.

De acordo com as investigações da polícia, Artur costumava publicar fotos nas redes sociais mostrando ostentação em hotéis de luxo. Na segunda-feira (20), os agentes conseguiram encontrar o casal, mas eles fugiram e planejavam ir para São Paulo. No entanto, foram pegos.

Os policiais encontraram com os suspeitos documentos falsos, cartões bancários e R$ 9 mil em dinheiro. Além de duas armas de fogo, sendo um revólver e uma pistola. Artur, que já possui antecedentes criminais por crime cibernético, fraude e formação de quadrilha, foi preso e encaminhado à delegacia. Já a sua acompanhante, Klanna, também foi encaminhada e deve cumprir mandado de prisão em aberto.