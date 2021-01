Quadrilha usa microcâmeras em caixas para filmar vítimas digitando senhas

Quadrilha que clonava cartões, como o do Bolsa Família, para sacar benefícios das vítimas, foi presa pela polícia do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira, 6. Os criminosos instalavam câmeras nos caixas eletrônicos para filmar as pessoas digitando as senhas.

Além das câmeras, o golpe envolvia a instalação de equipamentos clonagem de cartões, conhecidos como chupa-cabra. Com os dados das vítimas, os bandidos sacavam benefícios, como o auxílio emergencial e o Bolsa Família, que não contam com cartões com chip ou controle por biometria.

Foram presos por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Francisco José de Oliveira, Alexandre Rodrigues Lima e Clóvis Lima de Oliveira, que era foragido da Justiça Federal e tinha mandado de prisão por condenação definitiva pela 2ª Vara Federal de Niterói pelas mesmas fraudes contra a Caixa Econômica Federal.

O delegado Gustavo Rodrigues, da DRF, relata que a quadrilha era profissional e atuava desde novembro de 2020.

"Esses indivíduos tinham um escritório num apartamento na Zona Oeste da cidade, com diversos formatos de frentes e bases de caixas eletrônicos nos quais eles pudessem trabalhar. O local era tão bem preparado que eles utilizavam a cozinha do apartamento para fazer a pintura das placas, onde eles colocavam as tampas (com as microcâmeras e chupa-cabras) nos caixas eletrônicos", disse o delegado.