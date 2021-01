Xuxa comenta reação da mãe quando ela revelou ter sido abusada sexualmente

Xuxa comentou sobre a reação de sua mãe, Alda Meneghel, quando a “rainha dos baixinhos” revelou que sofreu abusos sexuais durante a infância.

"Quando ela [Alda] soube que eu sofri abuso na minha infância, ela olhou para mim e falou: 'Filha, onde que eu tava? Onde eu estava quando tudo isso aconteceu com você?'", disse a apresentadora, no primeiro episódio da série “Cartas Para Eva”, no Globoplay.

Xuxa já tinha falado sobre alguns casos em sua coluna para a revista Vogue Brasil. Ela disse que o primeiro abuso deve ter ocorrido quando ela tinha por volta de quatro anos. A mãe de Sasha lembra de estar cochilando na sala de casa ao ser violentada.

"Me lembro de um cheiro de álcool de alguém, uma barba que machucou o meu rosto e algo que foi colocado na minha boca", disse ela.

Dos cinco aos dez anos, mais ou menos, a apresentadora contou que era abusada por primos, que costumavam tocar suas genitais sempre que tinham oportunidade. Com 11 anos, ela revelou que foi assediada por um professor.

"Ele disse que queria me deixar só de calcinha e colocar nas minhas coxas. Me perguntava: o que seria isso? Foi então que eu vi pela primeira vez alguém se masturbar", afirmou.

A loira disse que também houve abuso por parte do namorado de sua avó e pelo melhor amigo de seu pai, já durante a puberdade.