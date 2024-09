'Que xou da Xuxa é esse?' Saiba quem é a menina do meme que viralizou na web

Um trecho do documentário do Globoplay "Pra Sempre Paquitas", que estreou na última segunda-feira (16), viralizou nas redes sociais. A parte em questão mostra uma criança revoltada por não ter conseguido entrar no programa "Xou da Xuxa".

No vídeo que está circulando, a menina aparece indignada e diz: “Isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?”. As imagens foram gravadas durante a comemoração de dois anos do programa, em 1988.

A repercussão da cena foi tão grande que vários internautas anônimos e até mesmo famosos se perguntaram: quem é a menina do vídeo e por onde ela anda? O marido de Xuxa, Junno Andrade, foi ao perfil do influenciador Hugo Gloss e indagou: "Por onde anda?". A ex-paquita Tatiana Maranhão também não ficou de fora e postou: "Ícone master!".

A criança, identificada como Patrícia Veloso Martins, atualmente com 47 anos, confirmou ser a menina do vídeo e compartilhou sua experiência nas redes sociais. Ela usou o tiktok para expressar sua surpresa ao ver a repercussão do momento que viveu como fã da apresentadora e contou um pouco mais sobre o ocorrido.

“Essa sou eu... Amei muito a Xuxa, era meu sonho ir no programa dela e conseguir um abraço", apontou. Em resposta a um comentário, ela disse que sempre foi polêmica, "mesmo sem querer", disse. Atualmente, Patrícia é professora e comentou que tinha nove anos na época.

A série documental "Pra Sempre Paquitas" oferece uma nova perspectiva sobre as assistentes de palco de Xuxa, resgatando memórias e relembrando polêmicas. Com cinco episódios, a série promete continuar atraindo a atenção dos fãs e despertando nostalgia entre os telespectadores.