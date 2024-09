VÍDEO: Professora faz 'dia de spa' na sala de aula para acalmar alunos e viraliza nas rede sociais

Uma professora no Equador encontrou uma forma inusitada de garantir o bem-estar de seus alunos e, de quebra, a presença de todos na aula. Mishell Aguilar, que leciona em uma escola para crianças, decidiu organizar um "dia de spa" em plena sala de aula, e o resultado foi um sucesso absoluto. O vídeo do momento viralizou na internet, já acumulando mais de 6 milhões de visualizações.

O “Dia do Spa” transformou o ambiente da sala de aula em um espaço de relaxamento. No vídeo, é possível ver os alunos em clima de tranquilidade, com máscaras faciais e rodelas de pepino nos olhos. Enquanto isso, a professora anda pela sala borrifando água de rosas nos pequenos, que estão completamente confortáveis e em silêncio. “Silêncio, é a hora do spa”, escreveu Mishell no quadro.

As imagens mostram os estudantes tão relaxados que alguns até parecem ter cochilado. O método de Mishell foi aprovado nas redes sociais, com vários professores comentando sobre a experiência e até adotando a ideia em suas próprias salas de aula.

“Hoje mesmo eu fiz o relaxamento com meus alunos. Cheirinho de melancia na sala, luz apagada e ventilador no rosto”, comentou uma professora. “Por que na universidade não temos um dia de spa?”, lamentou outra.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)