Professora viraliza ao fazer chamadas de alunos de forma diferente e divertida

Uma professora de química viralizou, nas últimas semanas, com um vídeo em que ela realiza a chamada dos alunos com temas diferentes e divertidos, o que chamou a atenção dos usuários de diversas redes sociais. Em um post que possui mais de sete milhões de visualizações, a professora Fernanda Garcia aparece perguntando quem está presente na sala e com o tema “famosos”, pede para que os alunos respondam à chamada com o nome do artista que gostam.

No perfil do Instagram, o @ prof.fergarcia, Fernanda também compartilha conteúdos diversos de humor, todos voltados para o âmbito profissional de uma professora em uma sala de aula.

Primeiro dia dos professores foi comemorado em 2023

A professora compartilhou que o dia 15 de outubro de 2023 foi a primeira vez que comemorou o dia dos professores dela exercendo a profissão. “O meu propósito é ensinar com amor e muita diversão”.

Fernanda Garcia, de 28 anos, é natural de Londrina, no Paraná, e leciona a matéria de química a alunos do ensino fundamental e médio.

