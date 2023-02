Professora viraliza na internet ao ensinar gíria paraense ‘égua’ em língua de sinais

Uma professora intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), dona do perfil @amandalelibras , conquistou a internet ensinando a famosa gíria paraense “égua”, inclusive, com direito a variação de forma negativa, o “égua, não”. O conteúdo possui mais de 500 curtidas no Instagram.

Em um vídeo publicado na rede social, Amanda aparece ensinando de forma didática como fazer em língua de sinais a gíria. “Vem aprender o sinal do nosso famoso ‘égua’ muito usado por nós paraenses”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, Amanda é muito elogiada pelos seus seguidores. “Não tem como não aprender contigo”, disse uma. “Melhor professora”, disse outra.

Quando a professora criou o perfil ela sempre teve o intuito de ensinar libras tornando a comunicação para todos de forma inclusiva. Mas, além de ensinar os números, o alfabeto, nomes de animais e frutas em sinais, Amanda também dedica-se em mostrar um pouco mais da cultura paraense na língua visual.

Em janeiro deste ano, a intérprete ensinou os sinais das comidas paraenses, tacacá, açaí e farinha.