Espetáculo ‘ACQUA’ leva universo futurista e Libras para o palco do Theatro da Paz

A dança tem o poder de conscientizar a população a respeito da sustentabilidade? Esse é um dos questionamentos que o espetáculo ACQUA, que será apresentado no dia 10 em sessão única às 20h e no dia 11 em sessões às 17h e 20h no palco do Theatro da Paz traz. A produção é realizada pelo Centro de Dança Ana Unger.

A narrativa distópica futurista apresenta o jovem cientista Gabriel, interpretado pelo bailarino Tiago Assis, 21 anos, que enfrenta dificuldades em seu planeta intitulado "Gaia" que está sofrendo os impactos das catástrofes ambientais. Com o auxílio de um robô descobre um planeta onde todos os seres vivem em harmonia e se chama "ACQUA" e é transportado ao planeta, onde encontra Kineret, um espírito das águas, interpretada por Rayla Kato.

A diretora artística e coreógrafa do espetáculo de dança, Ana Unger relembra o propósito do centro em apresentar temas educativos em produções criativas, diz. Sobre ACQUA ela conta que a montagem foi inspirada no movimento da vida e também após ler o livro "Hado - mensagens ocultas da água", do fotógrafo Masaru Emoto. "A inspiração para o espetáculo ACQUA em sua primeira versão em 2007 partiu de um processo de pesquisa e experimentos e do objetivo de instigar um pensamento mais crítico e consciente sobre as questões ambientais,ao mesmo tempo que aprimoramos a qualidade técnica em dança e o resultado artístico", disse.

"[...] Após ler o livro, onde me inspirei para criar a personagem principal 'Kineret', mas a história é toda autoral, baseada em vivências pessoais e recebeu várias interferências de vários artistas, colaboradores e técnicos para a criação dos efeitos especiais, cenários, preparação física e teatral, figurinos e visagismo", declarou.

A produção é realizada pelo Centro de Dança Ana Unger e contou com 500 profissionais (Reprodução / Valério Silveira)

Efeitos especiais e equipe paraense dão vida ao espetáculo

Ana Unger orgulha-se de formar gerações de bailarinos e bailarinas e revela uma curiosidade do espetáculo, que foi apresentado em 2007, está sendo apresentado em 2022 e já tem data para a próxima temporada. "Tiago Assis faz o personagem 'Gabriel ', que recebe a missão de levar a mensagem de Kineret para o Gaia. Ele fez a primeira versão com 6 anos e agora está com 21 anos. Ele é bailarino, professor e ator e desde os 6 anos participa das montagens e formação artística no Centro de Dança. No Domingo esperamos um público eclético: crianças, jovens e adultos alunos. Imperdível, pois a produção de ACQUA só voltará aos palcos em 2028", concluiu.

O diferencial do espetáculo, conta Ana, é que ele visa acessibilidade ao maior número de espectadores e pretende envolver o público na arte que é transmitida apenas pelo corpo. "Tenho a certeza do poder de transformação pessoal e da sociedade através da arte. Nesse espetáculo usamos a linguagem de libras, para enfatizar o poder do gesto e do movimento. Esperamos sensibilizar a plateia com movimentos que falam mais do que qualquer discurso", arguiu.

O espetáculo reúne 500 pessoas, entre elenco e produção. A coreógrafa também destaca o cenário que utiliza recursos tecnológicos para criar a atmosfera futurista a ser vista pelo público. "O Cenário virtual em computação gráfica em 3D assinado por Roberto Eliaquevici e Mapping do VJ Lobo. Faz ambientação futurista dessa nova produção em 2022 e interage com os elementos de cena, uma bolha gigante que transporta a Kineret", argumentou.

"A chuva da purificação', é outro muito esperado, pois foi um efeito que criamos com água e fios de nylon, confeccionada pelo mestre Ribamar Monteiro, valorizados pelo design de luz de Rubens Vieira. Todos os participantes, incluindo técnicos, elenco, bailarinos, convidados, Cia de Dança Ana Unger e produção são paraenses. Ficamos felizes que produções autorais como essa sejam valorizadas e incentivadas por uma plateia especial, que além de familiares de nossas alunas, são amantes da arte e incentivam a cultura de nosso estado", finalizou.

Serviço

Espetáculo: "ACQUA"

Local: Theatro da Paz

Data:: 10 de dezembro: sessão única às 20h e 11 de dezembro em duas sessões; 17h e 20h

Ingressos: no site e na bilheteria do Theatro da Paz