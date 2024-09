Motorista de aplicativo viraliza ao dar dicas de segurança para passageira: 'Pode segurar'

A insegurança em relação a viagens de moto é algo comum para muitos passageiros. No entanto, na última terça-feira (10), um motorista de aplicativo de Goiânia, Goiás, encontrou uma forma divertida e eficaz de tranquilizar sua cliente e, de quebra, viralizar nas redes sociais.

Tudo começou quando a estudante de jornalismo Júlia Andrade, de 22 anos, solicitou uma corrida de moto após sair da Universidade Federal de Goiás (UFG). Preocupado com a segurança da passageira, o motorista decidiu enviar uma série de mensagens com dicas e instruções para garantir uma viagem segura.

"Lembre-se, segurar-se no piloto não é traição, viadagem ou assédio, é segurança! Pode segurar", escreveu o motorista, demonstrando bom humor e quebrando o gelo com a passageira. A mensagem, além de divertida, também foi bastante útil, já que muitas pessoas se sentem inseguras em relação a esse tipo de atitude durante uma corrida de moto.

Júlia, que seguiu todas as orientações do motorista, relatou ao G1 que a viagem foi muito tranquila e que a conversa com o motorista sobre as dicas de segurança tornou a experiência ainda mais interessante. "Ele foi um querido. Explicou que, às vezes, o passageiro senta no suporte do capacete e vai sacodindo até o destino final", disse Júlia, aos risos. "A mensagem rendeu uma viagem cheia de assunto, o que é incomum, pois era uma moto", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)