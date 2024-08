​Motorista de aplicativo é preso por fraude com cartão de crédito em Vila dos Cabanos

Um motorista de aplicativo, identificado como Hecson Cordeiro da Silva, foi pre​so em flagrante por fraude com cartão de crédito de uma passageira. A prisão ocorreu na manhã de sexta-feira (16), em Vila dos Cabanos, na cidade de Barcarena, nordeste paraense. O caso teve início na quinta-feira (15), quando uma moradora da região compareceu à Delegacia de Vila dos Cabanos para relatar que havia solicitado uma corrida por meio da uma plataforma, partindo de sua residência em direção à praia do Caripi.

Ao final da viagem, a passageira percebeu que havia esquecido seu celular no banco traseiro do carro, com o cartão de crédito guardado na capinha do aparelho.

Após diversas tentativas de contato, o motorista devolveu o celular e a capinha, mas o cartão de crédito não foi devolvido. Ao verificar sua conta, a vítima constatou que várias compras haviam sido realizadas com o cartão, sem a sua autorização.

A partir dessa denúncia, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências para localizar o suspeito. Após um dia de investigações intensivas, os policiais conseguiram encontrar o motorista na manhã de sexta-feira (16), enquanto ele dirigia um ônibus. O homem foi preso em flagrante após uma perseguição ao veículo.

O homem foi conduzido à delegacia e submetido aos procedimentos cabíveis ao caso.