VÍDEO: Motorista de aplicativo cancela corrida após encontrar passageira com muita bagagem

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um motorista de aplicativo cancelando uma corrida após se deparar com a passageira carregando dois carrinhos lotados de malas em um aeroporto. O caso foi filmado pelo próprio motorista, que dividiu opiniões entre os internautas.

Nas imagens, é possível observar a passageira com dois carrinhos lotados de malas, totalizando cerca de 10 bagagens. Segundo o motorista, a cliente havia tentado solicitar a corrida em diferentes categorias, incluindo UberX, mais popular e com veículos básicos, e Uber Black, premium com carros mais espaçosos.

VEJA MAIS

"Acabei de cancelar a corrida. Olha o que a passageira queria levar", disse o motorista enquanto filmava as malas da cliente. "Eu falei: 'Minha senhora, isso aí é frete!'", completou.

Nas redes sociais, a postura do motorista dividiu opiniões. Alguns internautas defenderam a atitude do motorista. "Isso não dá em nenhum carro. Para evitar o bate boca cancelou. Tá certo!", disse um. Outros internautas, no entanto, criticaram o motorista. "Tá errado em expor cliente. Deveria ser excluido", disse outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)