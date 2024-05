Motorista de aplicativo investe R$ 100 mil para ficar parecido com Belo e viraliza na web

Um motorista de aplicativo gastou R$ 100 mil em procedimentos estéticos para ficar a cara do cantor Belo. Pela semelhança impressionante, Alex Macedo, de 36 anos, ganhou o título de "Belo da Zona Leste de São Paulo" e se tornou viral nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde acumula quase 300 mil seguidores.

A paixão por Belo começou em 1998, quando Alex ainda era jovem. Desde então, ele acompanhava a carreira do pagodeiro com admiração e, com o tempo, os comentários sobre a semelhança entre os dois se tornaram frequentes. Foi aí que Alex decidiu se dedicar a se transformar no sósia oficial de seu ídolo.

"Comecei a imitá-lo. Cortei o cabelo, deixei a barba crescer e dei uma ajustada nas sobrancelhas. Depois disso, não parei mais", revela Alex.

O investimento de R$ 100 mil incluiu diversos procedimentos, como harmonização facial, transplante capilar e até mesmo lente nos dentes. Agora, a semelhança com Belo é tanta que ele é frequentemente abordado na rua por fãs que o confundem com o cantor.

O sucesso do "Belo da Zona Leste" não se limita às ruas. Ele também se tornou uma figura popular nas redes sociais, onde compartilha sua rotina e interage com os fãs. Além disso, Alex já teve a oportunidade de conhecer seu ídolo pessoalmente. "Esse foi um belo dia", brincou Alex em uma publicação no Instagram ao lado de Belo.

O sósia do Belo também se apresenta como cover do cantor em eventos e casas noturnas. O repertório, claro, inclui os maiores sucessos do cantor, como "Tua Boca", que ele já dublou no programa "Eliana", do SBT.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)