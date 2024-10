Xuxa afirma que seu marido é 'tarado' e que recebeu nude assim que o conheceu

Durante um bate-papo em um programa no canal de Fernanda Gentil, no Youtube, Xuxa Meneghel revelou detalhes íntimos de sua relação sexual com o marido, Junno Andrade. Segundo a rainha dos baixinhos, seu esposo é “tarado” e gosta muito de sexo.

O vídeo com a entrevista completa foi compartilhado no YouTube na última quinta-feira (24). Em certo trecho da conversa, Xuxa abriu a intimidade e contou detalhes sobre a relação sexual com o companheiro.

“Ele é tarado. Por ele, ele faria [sexo] muito mais, mas como a minha profissão não deixa”, disse Xuxa. A revelação tomou Fernanda Gentil de surpresa, que caiu na gargalhada.

A loira ainda declarou que Junno mandou um nude para ela, logo que se conheceram. A imagem foi enviada após uma provocação da apresentadora.

"Eu falei assim para ele: 'como é o seu material de construção?'. Eu não queria escrever uma sacanagem, então eu falei uma coisa com um duplo sentido. Aí ele mandou uma foto [do órgão sexual]. Eu falei: 'uau! Quando a gente vai se ver?', contou Xuxa.

Xuxa vive um relacionamento sério com Junno Andrade desde 2012.