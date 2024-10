VÍDEO: fã mirim recria meme da Xuxa no show do Rosa de Saron em Belém e viraliza

Na última terça-feira (22/10), durante o show do grupo Rosa de Saron no Círio Musical, em Belém, o pequeno Luan Lopes Barbosa, de apenas seis anos, atualizou um dos memes mais famosos da internet: o da menina revoltada por não conseguir entrar na gravação do "Xou da Xuxa" em 1988.

Assista ao vídeo:

Tudo começou quando Luan, que havia chegado mais cedo com a família para acompanhar o show na Praça Santuário, achou que não ia conseguir tirar uma foto com os integrantes da banda após a apresentação.

No vídeo, gravado pelo próprio vocalista Bruno Faglioni e compartilhado nas redes sociais da banda, Luan expressa sua frustração com bom humor, dizendo: "Que show do Bruno é esse? Eu cheguei aqui às quatro horas da tarde. Entrei nessa fila para bater [foto]".

A frase, dita com entusiasmo e indignação, remete diretamente ao meme que ganhou a internet, e a publicação logo viralizou, recebendo diversos comentários de fãs da banda. “Alerta de fofura”, comentou uma internauta.

Laressa Lopes, mãe de Luan, contou ao Grupo Liberal que o filho é fã da banda desde muito pequeno. "Ele vai desde quando estava na barriga, mas foi no DVD Baile das Máscaras que ele começou a gostar", comentou.

Ela contou que a família se preparou para garantir um lugar na frente do palco, chegando à Praça Santuário às 16h. "Ano passado ele e o Lorenzo, meu outro filho, ficaram sentados nos nossos ombros, então chegamos cedo este ano para ficarmos no primeiro banco", explicou.

Luan, que herdou o gosto pelo som do Rosa de Saron e do rock dos pais, estava ansioso pelo show, já que a banda é uma presença rara em Belém, vindo ao Círio Musical apenas uma vez ao ano. "Ele espera pelo show durante o ano inteiro", completou Laressa. Claro que, diante do justo protesto, o menino e a família, assim como vários outros fãs da banda, conseguiram um registro com os integrantes.

O bom humor do momento acabou conquistando o público e os integrantes da banda, especialmente Bruno, que registrou a cena e compartilhou com a legenda: "O meme foi atualizado em Belém do Pará".