Rosa de Saron fala sobre conexão com o Pará em entrevista exclusiva: "Faltou comer maniçoba"

Nesta terça-feira (22), a banda Rosa de Saron se apresenta no Círio Musical, na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. A repórter Amanda Martins entrevistou esse que é um dos principais nomes do rock cristão no Brasil, momentos antes de subirem no palco. Formada por Bruno Faglioni (vocal), Eduardo Faro (guitarra), Rogério Feltrin (baixo) e Grevão (bateria), os membros do Rosa de Saron compartilharam suas expectativas para o show, a conexão com o público paraense e o significado de participar de um evento tão importante quanto o Círio de Nazaré.

Confira a seguir os melhores momentos da entrevista:

Como é estar de volta a Belém e participando mais um ano do Círio Musical? (Pergunta respondida por Bruno Faglioni)

Estamos muito felizes, é um privilégio para o Rosa de Saron sempre participar dessa festa linda. O Círio já mora no coração do nosso querido Rogério Feltrin, cidadão ilustre aqui de Belém do Pará. Todo esse amor foi passado a nós três e sabemos da importância dessa festa para o povo paraense. Para o Rosa é sempre um privilégio fazer parte, receber esse convite e dar o nosso melhor. Estamos muito ansiosos para subir no palco e continuar essa história onde grandes artistas começaram esse ano nesse palco e também da história que construímos com vocês ao longo desses anos. Esperamos que seja mais um capítulo muito feliz, cheio de memórias lindas e uma noite em que Deus toque no coração das pessoas e as renove infinitamente.

E de que forma Nossa Senhora toca o coração de vocês quando estão aqui no Pará? (Pergunta respondida por Rogério Feltrin)

Todo católico nossa senhora é uma figura fundamental. Aqui em belém, cidfade que tem uma devoção tão grande a ela, isso se intensifica muito. Então saímos de Belém mais marianos do que chegamos, e isso é o legado que o Círio deixa no Rosa de Saron e que ajuda a transformar nossa história, nossa espiritualidade e união.

Quando vocês fazem show aqui é sempre lotado, vocês conseguem sentir de cima do palco o carinho do público paraense? (Pergunta respondida por Eduardo Faro)

Muito. Tem uma galera que ficamos sabendo que está desde às 15h da tarde lá na frente do palco. Tem fã clubes muito grandes de vários locais do Pará, é um público muito quente e carinhoso. Tem vários tipos de fãs que você vê pelo Brasil, tem o fã carinhoso, mas é mais quieto, tem o barulhento que não é tão carinhoso, aqui é o carinhoso barulhento, que é muito legal e adoramos estar com eles aqui, espero que a gente consiga se conectar com eles hoje.

E comidinhas típicas, já provaram? (Pergunta respondida por Wellington Greve)

Matamos a saudade de tudo, comemos muito bem. Matamos a saudade do filhote, fomos tomar sorvete, renovamos o pacote Belém total, agora é um Deus nos acuda para que a gente consiga queimar essas calorias. Belém é uma cidade fantástica, já tivemos a oportunidade e estar aqui à passeio, no próprio Círio, é sempre uma alegria visitar. Só não deu para comer maniçoba dessa vez, a próxima vez vamos dar uma caprichada nesse ponto que ficou faltando na lista