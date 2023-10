Rosa de Saron retorna a Belém com expectativas elevadas para o Círio Musical 2023

A terça-feira (17) vai ser um dos dias da semana mais aguardados pelas milhares de pessoas que estão acompanhando o Círio Musical 2023, na Concha Acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré. Isso porque, quem irá se apresentar na grande noite do festival é a banda de rock cristão, Rosa de Saron. Eles estavam em Belém há poucas semanas na Varanda Nazaré, e voltam para a capital exclusivamente para reencontrar o público na concha. A entrada do show é gratuita e livre para todas as idades. Por lá, já passaram grandes nomes da música católica, como Thiago Brado, Suely Façanha, Ziza Fernandes e o Ministério Seráfico. A programação segue até dia 21 de outubro.

O vocalista Bruno Faglioni, afirmou que estava com muitas expectativas para se apresentar ao público paraense. “Eles são muito carinhosos com o Rosa de Saron, temos shows históricos na cidade, batemos recorde de público no Círio Musical, então, a expectativa é sempre muito grande. É um momento que já ficamos aguardando todo ano”, complementou o músico.

Faglioni relembrou que a banda é bem recebida em Belém, onde conquistou um público fiel ao longo dos anos, e o retorno ao Círio de Nazaré é sempre um momento de grande alegria e emoção para eles.

Questionado sobre o que os fãs podem esperar da apresentação, Bruno revelou que os espectadores poderão conferir músicas que fazem parte da turnê “Rosa de Saron 35 anos”. “Estávamos na varanda para rezar, cantar e acompanhar a procissão, um momento mais solto, cantando canções marianas, entre elas a música ‘Outubro’, que fizemos exclusivamente como homenagem à Nossa Senhora de Nazaré”, explicou.

Ele também assegurou que os fãs podem esperar um momento de espiritualidade e devoção, seguido por uma apresentação única e inesquecível.

Fanglioni contou que possui uma conexão pessoal com a cidade de Belém e o Círio de Nazaré, o que torna a participação do Rosa de Saron no evento católico ainda mais significativo para Bruno e Rosa de Saron.

"O Círio é uma experiência que toda pessoa deveria experimentar pelo menos uma vez na vida. Mas para quem conhece, uma única vez torna-se impossível, a gente quer voltar sempre. Acompanhar a procissão é muito emocionante e impactante porque você fica diante da fé em seu estado bruto. A devoção do povo é muito autêntica e intensa! Testemunhar isso inspira e alimenta a fé e a esperança no coração da gente, elementos tão fundamentais para enfrentar os desafios da vida”, declarou.

Quanto à sua própria experiência com o Círio de Nazaré, Bruno revelou que a esposa é de Belém, do Pará, e o levou para conhecer o Círio anos atrás. Desde então, ele procura retornar à cidade sempre que pode na época.

“Também me apaixonei por essa devoção. A banda também esteve muitas vezes tocando no Círio musical, que faz parte das festividades, mas nunca esteve presente no dia da procissão”, acrescentou.

Conheça a banda Rosa de Saro

A banda formada em 1988, em Campinas, segue com os integrantes Eduardo Faro (guitarra), Rogério Feltrin (baixo) e Wellington. Em 2019, Bruno Faglioni passou a substituir Guilherme de Sá no vocal.

O Rosa de Saron surgiu no movimento de Renovação Carismática Católica, trazendo arranjos e letras que tratam do cotidiano, amor, esperança e fé. A banda chegou a ser indicada ao Grammy Latino. O primeiro trabalho do grupo pela Som Livre, "Acústico e Ao Vivo" (2008), comemorou os 20 anos de carreira do grupo. Após isso, a banda lançou os projetos "Horizonte Distante", "Latitude, Longitude", "O Agora e O Eterno", "Carta ao Remetente", "Acústico e Ao Vivo 2/3" e "Essencial".