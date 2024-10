Rosa de Saron se apresenta no Círio Musical em Belém

Nesta terça-feira (22), a Rosa de Saron traz para Belém um repertório com hits de mais de três décadas. A banda de rock cristão, com tradição de mais de 35 anos, se apresenta no Círio Musical, que faz parte do calendário dos eventos do Círio de Nazaré.

A partir das 20h, Bruno, Grevão, Rogério e Eduardo vão subir ao palco do festival, na Concha Acústica, da Praça Santuário, em frente à Basílica N. Sra de Nazaré.

VEJA MAIS

Com entrada franca, o evento já recebeu grandes nomes consagrados no cenário musical católico e a Rosa de Saron, com sua grande influência e história, não poderia ficar de fora.

“Estamos animados para uma noite de música e adoração com os belenenses, os paraenses e todos que forem prestigiar esse evento tão importante para a música cristã”, comenta Bruno, vocalista do grupo. “Preparamos um repertório incrível pra animar mesmo a galera, e esperamos ver todos lá”, acrescenta.