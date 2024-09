​Programação do Círio de Nazaré 2024 ​é divulgada; confira as datas e horários

Foi divulgada, nesta quarta-feira (18/09), a programação oficial do Círio de Nazaré 2024, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. O evento terá início no dia 7 de outubro, com a Missa dos Comunicadores, realizada às 18h, na Basílica Santuário. No dia seguinte (8/10), haverá a tradicional "Missa de Abertura do Círio 2024”, às 18h, também na Basílica.

Entre os destaques, estão as romarias que mobilizam milhares de fiéis. No dia 12 de outubro serão realizadas a Romaria Rodoviária, às 5h30, a Romaria Fluvial, às 9h, e a Moto Romaria, às 11h30. No mesmo dia, a Descida da Imagem será às 12h na Basílica Santuário de Nazaré, seguida pela Missa da Trasladação, às 16h30, no Colégio Gentil Bittencourt, com a procissão saindo às 17h30.

Um dos momentos mais aguardados da festa será no dia 13 de outubro, com a "Missa do Círio" às 6h na Catedral de Belém, seguida pela procissão do Círio de Nazaré, às 7h. A chegada da procissão será marcada por uma Missa às 12h na Praça Santuário, onde os devotos se reúnem em grande número para acompanhar a conclusão da caminhada de fé.

A programação cultural também conta com o "Círio Musical” que será realizado na Praça Santuário entre os dias 13 e 26 de outubro, onde se apresentarão renomados artistas da música cristã como Anjos de Resgate, Thiago Brado, Rosa de Saron e Adriana Arydes proporcionando momentos de louvor e reflexão para os fiéis.

Confira a programação completa:

07/10 – Missa dos comunicadores, às 18h, na Basílica Santuário.



08/10 – Missa de abertura do Círio 2024, às 18h, na Basílica Santuário.



09/10 – Exposição dos carros de promessas, às 7h, em frente à Basílica Santuário.



09/10 – Início da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 8h, na Capela Bom Pastor.



09/10 – Romaria do Traslado dos carros, às 20h.



10/10 – Missa apresentação do Manto, às 18h, na Basílica Santuário.



11/10 – Missa de encerramento da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 6h, na Capela Bom Pastor.



11/10 – Missa do Traslado, às 7h, na Basílica Santuário.



11/10 – Romaria do Traslado para Ananindeua, às 8h.



11/10 – Um Canto para Maria, às 20h, na Basílica Santuário de Nazaré.



12/10 – Romaria Rodoviária, às 5h30.



12/10 – Romaria Fluvial, às 9h.



12/10 – Moto Romaria, às 11h30.



12/10 – Descida da Imagem, às 12h, na Basílica Santuário de Nazaré.



• Santa Missa na Basílica: 7h, 9h e 16h30.



• Louvor com o Instituto Hesed de 10h às 12h.



12/10 – Missa da Trasladação, às 16h30, no Colégio Gentil Bittencourt.



12/10 – Trasladação, às 17h30.



13/10 – Missa do Círio, às 6h, na Catedral de Belém.



13/10 – Círio de Nazaré, às 7h.



13/10 – Missa chegada do Círio, às 12h, na Praça Santuário.



• Santa Missa na Basílica: 06h30, 16h, 18h e 20h.



(Obs.: após a Santa Missa das 6h30 a Basílica de Nazaré fechará e só abrirá com a chegada da procissão do Círio)



19/10 – Ciclo Romaria, às 8h, saindo da Praça Santuário.



19/10 – Romaria da Juventude, às 16h, saindo da Paróquia Santuário N.S de Aparecida.



• Santa Missa na Basílica: 5h45, 7h, 9h, 12h, 17h e 19h – missa da chegada da procissão.



20/10 – Romaria das Crianças, às 7h, Santa Missa na Praça Santuário.



26/10 – Romaria dos Corredores, às 05h, saindo da Praça Santuário.



26/10 – Romaria da Acessibilidade, às 08h, saindo da Praça Santuário.



26/10 – Procissão da Padroeira, às 16h, Santa Missa na Comunidade Sagrada Família.



27/10 – Missa de Encerramento, às 18h, na Basílica Santuário de Nazaré.



• Santa Missa na Basílica: 6h30, 8h, 10h, 12h, 16h e 18h.

• Não haverá Santa Missa das 20h.



28/10 – Recitação do terço, às 05h, na Basílica Santuário



28/10 – Subida da Imagem, às 6h30, na Basílica Santuário de Nazaré.



28/10 – Missa do Recírio, às 7h, na Praça Santuário.



28/10 – Recírio, às 8h.



• Santa Missa na Basílica somente às 18h

Programação Litúrgico-religiosa da Quinzena

Segunda a Sábado – de 14 a 26 de outubro



5h15 – Terço da Alvorada



5h45 – Santa Missa e Consagração



7h – Santa Missa e Consagração – Transmissão pelas Plataformas digitais da Basílica de Nazaré e TV Nazaré.



9h – Santa Missa e Consagração – Transmissão pelas Plataformas digitais da Basílica de Nazaré e Rede Vida.



12h – Santa Missa e Consagração



15h – Hora da Misericórdia – Transmissão pelas Plataformas digitais da Basílica de Nazaré.



16h30 – Santo Terço



18h – Santa Missa com Bispo convidado – Transmissão pelas Plataformas digitais da Basílica de Nazaré e TV Nazaré.



19h30 – Oração do Terço dos Homens



Santa Missa aos domingos



6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h



Confissões: 9h às 11h30 e 14h30 às 17h



Bênção dos objetos: 8h às 11h30 e 14h às 17h30

Missa solene com os bispos convidados – Basílica Santuario de Nazaré – 18h

13 de outubro – Dom Philip Dickmans – Bispo de Miracema – TO



14 de outubro – Dom Enrique Delgado – Bispo Auxiliar de Miami – EUA



15 de outubro – Dom Irineu Roman, CSJ – Arcebispo Metropolitano de Santarém – PA



16 de outubro – Dom Raimundo Possidônio – Bispo da Diocese de Bragança – PA



17 de outubro – Dom José Maria Chaves – Bispo de Abaetetuba – PA



18 de outubro – Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann O.F.M – Bispo de Óbidos – PA



19 de outubro – Dom Vilsom Basso, SCJ Bispo De Imperatriz – MA e Presidente da Comissão Pastoral Para a Juventude da CNBB



20 de outubro – Dom Paulo Andreolli, SX – Bispo Auxiliar de Belém – PA



21 de outubro – Dom Antônio Carlos Altieri, SDB – Arcebispo Emérito de Passo Fundo – RS



22 de outubro – Dom Antônio Carlos Altieri, SDB – Arcebispo Emérito de Passo Fundo – RS



23 de outubro – Dom Antônio Carlos Altieri, SDB – Arcebispo Emérito de Passo Fundo – RS



24 de outubro – Dom Teodoro Mendes Tavares – Bispo de Ponta de Pedras – PA



25 de outubro – Dom João Muniz Alves, OFM – Bispo de Xingu – Altamira – PA



26 de outubro – Dom Zenildo Lima da Silva – Bispo Auxiliar de Manaus – AM



27 de outubro – Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB – Bispo Auxiliar de Belém – PA

Círio Musical 2024:

13/10 – Anjos de Resgate



14/10 – Thiago Brado



15/10 – Davidson Silva



16/10 – Gabriela Sá



17/10 – Adoração e Vida



18/10 – Vida e Cruz e Banda Caju



19/10 – Ziza Fernandes​



20/10 – Ministério Seráfico e Sementes do Verbo



21/10 – Tony Allysson



22/10 – Rosa de Saron



23/10 – Suely Façanha



24/10 – Missionário Shalom



25/10 – Adriana Arydes



26/10 – Padre Cavalcante e Banda da Guarda de Nazaré