Diretoria da Festa de Nazaré divulga lista dos bispos que farão as missas da quinzena do Círio

De 11 a 28 de outubro, bispos de vários lugares do país vão celebrar as tradicionais missas da quinzena, na Basílica Santuário de Nazaré, com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação. O convite foi feito pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

O convite foi feito pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Para este ano serão 12 bispos convidados, além dos três bispos anfitriões que celebrarão.

O primeiro bispo convidado a celebrar a Santa Missa será Dom Darci José Nicioli, Arcebispo de Diamantina – MG, na sexta-feira (11), na chegada do Traslado de Ananindeua, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa.

No Sábado (12) a missa do Círio Fluvial, no Trapiche de Icoaraci, às 7h30, será celebrada por Dom Ricardo Hoepers, Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB e Bispo Auxiliar de Brasília-DF.

Já no domingo (13) a missa da chegada do Círio, será celebrada por Dom Lúcio Nicoletto, Bispo de São Félix do Araguaia – MT e a missa da quinzena às 18h, será celebrada por Dom Philip Dickmans, Bispo de Miracema – TO. Já na segunda-feira (14) será celebrada por Dom Enrique Delgado, Bispo Auxiliar de Miami – EUA.



Celebrantes das Missas do Círio:



08/10 - Terça-feira - 18h - Dom Alberto Taveira Corrêa Arcebispo Metropolitano de Belém - Missa da Abertura Oficial do Círio



09/10- Quarta-feira - 7h -Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém - Missa de Abertura da Vigília de Adoração



10/10 - Quinta-feira - 18h - Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém - Missa de Apresentação do Manto



11/10 - Sexta-feira



7h- Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar de Belém - Missa de saída do Traslado



19h - Dom Darci José Nicioli, Arcebispo de Diamantina – MG - Missa de Chegada do Traslado/Santuário de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa.



12/10 - Sábado



7h30 - Dom Ricardo Hoepers, Secretário Geral da CNBB - Missa no Trapiche de Icoaraci.



16h30 - Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém - Missa da Trasladação.



13/10 - Domingo



6h - Dom Alberto Taveira Corrêa -Arcebispo Metropolitano de Belém - Missa do Círio



12h30 - Dom Lucio Nicoletto -Bispo de São Félix do Araguaia – MT - Missa da Chegada do Círio.



18h - Dom Philip Dickmans, Bispo de Miracema - TO - Missa da Quinzena do Círio



14/10 - Segunda-feira - 18h - Dom Enrique Delgado, Bispo Auxiliar de Miami - EUA.



15/10 - Terça-feira -18h - Dom Irineu Roman, Arcebispo de Santarém - PA.



16 /10 - Quarta-feira -18h - Dom Raimundo Possidônio, Bispo de Bragança - PA.



17/10 - Quinta-feira -18h - Dom José Maria Chaves dos Reis, Bispo de Abaetetuba - PA.



18/10 - Sexta-feira - 18h - Dom Bernardo Bahlman, Bispo de Óbidos - PA.



19/10 - Sábado



14h - Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém - Missa da saída da Romaria da Juventude – Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida



18h - Dom Vilson Basso, Bispo de Imperatriz – MA, Presidente da Comissão Pastoral Para a Juventude da CNBB - Missa da chegada da Romaria da Juventude.



20/10 - Domingo



7h - Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém - Missa da Romaria das Crianças.



18h - Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar de Belém



21/10 Seg/ 22/ter - 23/qua - 18h - Dom Antônio Carlos Altieri, SDB, Arcebispo Emérito de Passo Fundo - RS



24/10 - Quinta-feira - 18h - Dom Teodoro Mendes Tavares, Bispo de Ponta de Pedras - PA.



25/10 - Sexta-feira - 18h - Dom João Muniz Alves, OFM -Bispo de Altamira - Xingu - PA



26/10 - Sábado - 18h - Dom Zenildo Lima -Bispo Auxiliar de Manaus - AM.



27/10 - Domingo



7h - Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar de Belém - Missa da Festa da Padroeira.



18h - Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém - Missa de Encerramento do Círio de Nazaré



28/10 – Segunda-feira - 6h - Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém - Missa do Recírio.



Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp