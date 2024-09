Xuxa anuncia retorno à música com novo álbum: “Raridades X”

Xuxa Meneghel surpreendeu seus fãs ao anunciar, nesta segunda-feira (9/09), seu retorno ao mundo da música. Após oito anos afastada, a eterna Rainha dos Baixinhos lançará um novo álbum de inéditas, intitulado Raridades X, que estará disponível nas plataformas digitais a partir de 24 de setembro.

O anúncio foi feito em um vídeo postado pela apresentadora, onde Xuxa aparece assinando o contrato com a gravadora, deixando sua marca com um beijo de batom. No mesmo vídeo, ela também é homenageada com uma placa em reconhecimento aos 10 bilhões de reproduções acumuladas nas plataformas de streaming.

“Que saudades que eu estava de você, @somlivre. Estou de volta e em breve trago muitas novidades. Conto tudo logo, logo”, escreveu Xuxa na legenda de sua publicação no Instagram.

A notícia animou os fãs, que expressaram sua empolgação nos comentários. “A indústria musical infantil está de volta!”, celebrou um seguidor. “Essa nave vai voar de novo, né?!”, brincou outro, em referência ao famoso programa Planeta Xuxa.

Além do retorno à música, Xuxa também assinou recentemente um contrato com a TV Globo, após uma década longe da emissora. A partir de 2025, ela terá um quadro fixo no Fantástico.