Resumo BBB 25 (22/01): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A eliminação da primeira dupla no BBB 25 movimentou a casa na madrugada desta quarta-feira (22). Além dos brothers tentarem entender o que gerou a eliminação, Edilberto e Raissa Simões, e Diogo Almeida e Vilma Nascimento, junto com seus aliados, comemoravam a sua permanência.

Entre choros de alegria e outros nem tanto, os participantes movimentaram a casa mais vigiada do país após a saída dos manauaras Arleane Marques e Marcelo Prata.

PACTO

Os irmãos gêmeos João Gabriel e João Pedro ficaram emocionados com a saída da dupla de manauaras. Em conversa, após a eliminação de Arleane e Marcelo, os irmãos fizeram um pacto.

"A gente tem esse carinho por ele. E a gente vai ganhar esse BBB para ele", declara João Pedro. "Ele entrou aqui para falar quem nós somos! A gente desacredita de nós, que nós não somos ninguém, por ser do interior, que nos não temos força de nada", acrescenta.

"Ele entrou para falar isso. A Arleane falou que ele entrou pra deixar um legado. Eu acredito que esse legado foi para nós, entendeu?", continua João Pedro.

"Vai dar certo! Nós não somos nenhum zé ninguém, não", conclui.

COMEMORAÇÃO

Como já é tradição, a comemoração dos participantes que permanencem que voltam do paredão é cair na piscina, no BBB 25 não foi diferente. Emocionados, Edilberto e Raissa pulam de roupa na piscina e se abraçam, eles agradecem pela permanência no jogo.

"É um misto de emoções. É uma sensação de estar certo, uma sensação de uma nova chance. Uma sensação de melhora, de paz", disse o circense.

"É uma sensação, realmente, que não dá para explicar direito. Acho que não tem palavras para colocar nesse momento", declara.

NO LIMITE

Depois de agradecerem por escaparem do paredão, Diogo Almeida e Vilma comemoram a permanência no reality e alinham expectativas para seguirem no jogo.

"Voltei, caminha!", disse a estudante de nutrição quando seu filho entra no cômodo. Diogo segura as mãos da mãe, dizendo para seguirem vivendo e aproveitando ao máximo a experiência.

"Estou feliz, mas estou indo no meu limite. Eu estou vendo onde dá para chegar, onde dá para falar... eu tenho a minha hora, eu tenho o meu momento", pondera Vilma.

CRISE

Diego e Daniele Hypolito conversam sobre a posição deles no jogo após o primeiro paredão. O ex-atleta aponta que eles são os "alvos mais fracos" e, durante a fala da irmã, tem uma nova crise de riso.

Em tom de voz sério, a ginasta discorda: "Em nenhum momento eu falei que a gente está sendo perseguido. Eu não vou mudar o que eu sou independentemente se as pessoas vão gostar ou não. Eu não vou deixar de ser comunicativa, eu não vou deixar de ser carinhosa e preocupada"

Enquanto a irmã fala, Diego começa a ter uma crise de riso: "Eu acho muito bonitinho você brava". Daniele pontua que não está brava, e o irmão segue rindo.

ENTREGANDO ENTRETENIMENTO

Aline e Vinícius exploram a Central do Líder em busca de algo que possa ajudar no jogo da dupla, mas eles só encontram entretenimento. Ao aproveitarem a função de Espia BBB para ouvir uma conversa entre Delma, Diogo Almeida e Vilma na piscina da casa, eles escutam a pernambucana falando sobre como lidar como desânimo dentro da casa, os baianos se divertem.

"Levante. Vai ficar deitado, não! Bora, animação! É um jogo de xadrez, triste. Eu nunca joguei, mas o povo diz que olha... É um jogo para quem gosta e sabe jogar", diz Delma.