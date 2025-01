Lexa anuncia afastamento do Carnaval em 2025 para priorizar gravidez da filha Sofia

A cantora Lexa, rainha de bateria da Unidos da Tijuca, anunciou na noite desta terça-feira (21/01), por meio das redes sociais, que não participará do desfile de Carnaval deste ano. Grávida da primeira filha, Sofia, ela explicou que tomou a decisão após avaliar sua saúde.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, confirmadas por Fernando Horta, presidente da escola de samba carioca, Lexa está internada em São Paulo desde a segunda-feira (20/01), com um quadro de eclâmpsia, uma evolução da hipertensão arterial. A cantora encontra-se na Unidade de Tratamento Semi Intensivo, em estado delicado. A bebê, com 23 semanas de gestação, enfrenta um quadro crítico, com apenas 25% de chance de sobrevivência.

No comunicado oficial, Lexa não abordou seu estado clínico diretamente, mas destacou a prioridade que a gravidez tem em sua vida. “A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias. Hoje, minha prioridade é Sofia”, escreveu.

A artista também expressou sua relação com a Unidos da Tijuca. “São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor… Meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança”, continuou.

Lexa agradeceu à escola pelo apoio recebido durante este momento delicado. “Venho agradecer publicamente à Unidos da Tijuca por todo amor e parceria. Sempre me entreguei de corpo e alma para essa escola que tem o meu coração. Obrigada, Presidente Fernando Horta, por me abraçar e me entender. Para toda comunidade tijucana, o meu amor”, afirmou.