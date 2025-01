Plataforma de streaming grava documentário sobre a música paraense em Belém

Se os olhos estão voltados para Belém, nada melhor do que contar um pouco sobre a história da música paraense ouvindo quem entende do assunto. Conhecido pelo brega, carimbó e influência dos ritmos caribenhos, a musicalidade do Pará é destaque na cena por conta das suas raízes e danças..

Neste mês de janeiro, a equipe de produção de uma plataforma de streaming desembarcou no Pará para produzir um documentário sobre a música local. Um dos personagens dessa história é o DJ Dinho, do Tupinamabá, figura conhecida nacionalmente.

"Aqui com o produtor de cinema Márcio Amadeu e o DJ Toninho. Vem aí um documentário sobre o brega e aparelhagem, viva a nossa cultura paraense!", escreveu o DJ em publicação no Instagram.

O paraense já participou de diversos programas da TV Globo, como 'Brasil Legal’, ‘Central da periferia’ e ‘Fantástico’

De acordo com ele, Wanderley Andrade, Pinduca e aparelhagem também serão destaque na produção.

Dinho revelou que contou um pouco da sua trajetória artística e dos ritmos paraenses para o streaming. Inclusive, ele compartilhou um desses momentos no seu perfil nas redes sociais.

Bares locais, Ver-o-Peso e outros pontos turísticos serviram de cenário para o documentário.