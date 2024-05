DJ Dinho leva sucessos do brega paraense para turnê no sul do Brasil

DJ Dinho se apresenta neste fim de semana em Blumenau (SC) e Curitiba (PR) em dois shows que prometem agitar o público paraense que mora nos dois estados. Com os sucessos da aparelhagem Tupinambá, Dinho chega na capital paranaense no dia 18, para show no club New Life, e se apresenta no dia seguinte na cidade catarinense, no Beer Ball Soccer.

VEJA MAIS

Em Curitiba, Dinho se apresenta com o "Festão da Saudade e Marcante" em um show com participação de vários outros DJ's convidados. A apresentação também contará com a presença do fã-clube "Os abusados do brega", formado por paraenses que não sabiam dançar e aprenderam em festas na noite voltada para os ritmos do Pará, em Curitiba.

Com repertório 100% de sucessos do brega paraense, o DJ do tupinambá diz que está contente para tocar na cidade. "O repertório é totalmente de músicas marcantes. 'Arrepia Dinho', 'Amor pra recordar', 'Paixão' e 'Amor, amor' não podem faltar nesses shows", promete o artista.

No domingo, 19, em Blumenau, não vai faltar animação e brega paraense, segundo Dinho. O DJ garante estar ansioso para tocar na cidade paranaense por sempre ter uma recepção calorosa do público.

"Os paraenses que ali residem sempre prestigiam muito, estão presentes nos eventos. Em Blumenau, ao som de muita música paraense, o público pode esperar um show para recordar", diz Dinho.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)