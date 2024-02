DJ’s Agatha, Dinho e Marcio Lins lançam a turnê ‘Guardiões do Brega’ 

Os DJ's Marcio Lins, Dinho e Agatha lançaram nas redes sociais, no último domingo (18), a turnê "Guardiões do Brega", uma homenagem ao ritmo tocado pelo trio nas festas ao redor do Estado do Pará. O projeto fará uma viagem musical, iniciando pelos anos 80, seguindo pela década de 90, até o período atual. O primeiro show comandado pelos três acontecerá no dia 2 de março, em uma casa de shows de Abaetetuba, com participação da banda Sayonara.

A ideia surgiu a partir de uma conversa entre Marcio, Dinho e Agatha. Durante o bate-papo, os três pensaram em criar um projeto juntos e então montar um show de brega para ser levado nos bairros da capital paraense e nos interiores. "A gente parou para pensar, veio a ideia na cabeça, e colocamos, assim. Sugeri os guardiões das marcantes, que são os protetores, as pessoas que alavancam esse ritmo, e demos o nome ao projeto", conta Dinho.

Dinho é DJ desde 1980 e percorro todo os estados do Brasil e o exterior levando a cultura do brega paraense (Foto/Divulgação/DJ Dinho)

O "Guardiões do Brega" já conta com vários eventos programados em Belém e em outras cidades ao longo do próximo mês. Até o momento, mais de dez shows estão confirmados, além da apresentação do dia 2, em Abaetetuba. Os sucessos "Ao pôr do sol", de Teddy Max, "Eu Amo Você", da banda Os Brothers, são músicas confirmadas no setlist dos DJ's, que tocarão simultaneamente em cima do palco.

Segundo o DJ da aparelhagem Tupinambá, o show vai ser bastante dançante e a ansiedade já é grande para colocar o projeto em prática. "Esse show vai ser completo, com as músicas que fizeram sucesso lá atrás, as marcantes principais. Eu gosto de desafios, de coisas novas, sempre me moldo, renovo. Isso aí dá aquele friozinho na barriga, a expectativa toma conta. A gente vai levar esse projeto por aí afora", diz.

O DJ e jornalista Marcio Lins ficou surpreso com a resposta tão imediata do público com o projeto que já conta com várias apresentações agendadas. Para ele, que gosta do movimento das aparelhagens desde a adolescência, o “Guardiões” vai alegrar e ser abraçado pelos fãs de brega paraense.

DJ Marcio Lins começou a gostar das festas que tocam o brega paraense quando ainda era adolescente (Foto/Divulgação/DJ Dinho)

No palco, ele promete tocar músicas dançantes, capazes de mexer com a recordação do público, como "Está no ar", da banda Fruto Sensual. "É uma música que eu gosto bastante, romântica ao mesmo tempo, muito boa para dançar", diz.

Além de ser um show repleto de bregas marcantes, o projeto de Dinho, Agatha e Marcio é uma forma de exaltar a música paraense, dando também ainda mais visibilidade ao ritmo, chegando em lugares além da capital. Para o jornalista, a existência dessa turnê simboliza a proteção e a defesa da cultura do Pará, em especial o brega e suas vertentes, como o brega pop, saudade e o tecnobrega.

"Vai ser algo que realmente simboliza essa união dos guardiões, a gente vai tocar juntos, os três juntos no palco. É algo diferente, que as pessoas não estão acostumadas a ver. O público pode esperar muita animação, muita alegria, eu acho que é um projeto que vem, claro, além de somar na nossa música, a gente vem para fazer realmente a galera dançar", explica Marcio.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)