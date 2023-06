DJ Dinho relembra ascensão da aparelhagem Tupinambá em novo episódio do ‘Mangueirosamente’

O episódio desta sexta-feira, 22, do videocast Mangueirosamente, apresentado pelo jornalista Ismaelino Pinto, volta aos tempos de ouro das aparelhagens do Pará em uma conversa com o DJ Dinho, do Tupinambá. Na entrevista, o entrevistado relembra que o bate-papo trata-se de um reencontro entre os dois, após gravação do programa Brasil Legal com Regina Casé em 1994.

“Eu era produtor da Rede Globo na TV Liberal naquela época e quando a Regina veio gravar em Belém, eu a produzi. Como a pauta era sobre aparelhagens, nós chamamos, claro, o Tupinambá, e apresentamos a música paraense ao Brasil. Com essa lembrança do Dinho, me sinto honrado em saber que participei de alguma forma do crescimento do trabalho dele no Pará e no País”, conta Ismaelino.

Em um pouco mais de meia hora de conteúdo, o bate-papo vai desde o início da carreira do DJ Dinho; o nascimento da aparelhagem e suas fases, que já foi Treme-Terra Tupinambá, Novíssimo Treme-Terra, Fantástico Tupinambá e Hiper Tupinambá; as pessoas que fazem e já fizeram parte, e o momento atual da cultura de aparelhagens.

O DJ Dinho tem 42 anos de carreira e é uma das personalidades mais influentes do cenário da música paraense. Abaetetubense, ele começou a carreira ainda jovem, com apenas 12 anos, ao lado do pai Andir Corrêa, e dos irmãos Toninho e Andir, com a primeira aparelhagem familiar.

“Nesta conversa, o DJ me contou como ele ultrapassou as barreiras do preconceito com a música conhecida como ‘de periferia’ para tocar em outros estados e ocupar espaços mais elitizados, como o antigo Iate Clube e a Assembleia Paraense”, descreve Ismaelino.

Os episódios do Mangueirosamente estão disponíveis na plataforma Libplay e no YouTube do grupo O Liberal. Colunista de O Liberal há mais de duas décadas, Ismaelino é comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e da Associação de Críticos de Cinema do Pará. O videocast “Mangueirosamente”, tem um formato de bate-papo para falar sobre os principais assuntos culturais, sobre arte, sobre Belém do Pará e suas memórias.