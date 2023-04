Ney Messias é o convidado do Ismaelino Pinto no ‘Mangueirosamente’ desta semana

A segunda temporada do ‘Mangueirosamente’ continua e o jornalista Ismaelino Pinto, recebe esta semana, o também jornalista Ney Messias. Em um bate-papo interessante e descontraído, a dupla conversou sobre os mais diversos assuntos, como a diversificada e rica trajetória profissional de Ney Messias, chegando a assuntos como qualidade de vida, sexo e responsabilidades vindas após os 60 anos de idade.

Segundo Ismaelino, a trajetória do Ney Messias é interessante. “Falamos sobre tudo, o início da carreira dele como educador físico, até se tornar locutor da rádio Liberal. Logo em seguida, ele virou apresentador Jornal Liberal, passando pela gastronomia e hoje é gerontólogo também”, explicou.

O apresentador falou ainda que o bate-papo levantou questões importantes sobre a idade. “Conversamos de um assunto tabu que poucas pessoas falam: o sexo após os 60 anos. Falamos sobre o desejo nas pessoas idosas, foi bacana derrubar mitos, reforçar a importância da qualidade de vida de uma forma descontraída”, enfatizou.

Ney Messias, que também é gerontólogo, falou com o jornalista e afirmou que as pessoas relacionam o desejo, o tesão, com o “ser jovem”. Porém que ainda pode existir em qualquer idade. O entrevistado conta que passa por uma revolução pessoal em todos os sentidos, inclusive o sexual.

Ney, recentemente, também participou do de um reality de gastronomia, levando todo o sabor da culinária paraense para além das fronteiras regionais. E divulgando ainda mais o cardápio do estado para as demais regiões do Brasil.

Vale lembrar que os episódios do “Mangueirosamente” estão disponíveis na plataforma Libplay e no youtube do grupo O Liberal. Colunista de O Liberal há mais de duas décadas, Ismaelino é comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de Críticos de Cinema do Pará. O videocast “Mangueirosamente”, tem um formato de bate-papo para falar sobre os principais assuntos culturais de Belém do Pará e suas memórias.

