Salomão Mendes é o convidado da semana do 'Mangueirosamente'

O jornalista e colunista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto, apresenta nesta sexta-feira (28), o bate-papo com o também jornalista, Salomão Mendes no videocast “Mangueirosamente”. O programa ficará disponível na plataforma LibPlay, a partir das 19h. Os dois puderam conversar sobre o trabalho desenvolvido por Salomão Mendes ao longo de sua vida e sobre as principais histórias vividas na capital paraense.

No bate-papo da semana, Ismaelino conta que o público poderá rememorar a história da capital paraense, sob o conhecimento do jornalista Salomão Mendes. “Eu costumo brincar que o Salomão é um grande historiador amador. Porque ele faz pesquisas, ele estuda e conhece cada detalhe histórico dessa cidade”, explicou. Ismaelino conta ainda que na ocasião, também falou sobre o projeto “Belém Antiga”, criado pelo jornalista convidado.

“É uma página no Instagram criada pelo Salomão, que no início abordava fotografias da nossa Belém do Pará. Porém ele resolveu ir além, e contextualizar. Então agora, ele sempre conta a história por trás daquelas imagens”, destacou. Um exemplo citado pelo apresentador foi o caso da avenida Doca de Souza Franco, que antes era um grande igarapé e hoje é considerado um dos bairros mais nobres da cidade.

Para o jornalista convidado, Salomão Mendes, a experiência de gravar o programa foi interessante. “Ismaelino é um velho amigo e já trabalhamos juntos. Falar de Belém é sempre prazeroso, e é necessário falar da cidade”, afirmou. Salomão ressaltou que é um espaço muito bacana oferecido pelo jornal. “Podemos conversar sobre nosso projeto ‘Belém Antiga’ que está no Instagram e Facebook. Através dele, tentamos fazer uma releitura da cidade. Nós vamos além da fotografia, trabalhamos com recortes de jornal, textos, músicas”.

O convidado também reforçou que através do projeto, é possível comparar o passado com o presente. “Na verdade, é uma grande declaração de amor pela cidade, resgatando o que nós éramos e o que nós queremos ser no futuro”. Salomão destacou ainda que o ‘Mangueirosamente’ é de extrema importância para manter viva a cultura da nossa cidade. “Já vimos música, poesia, cada um tentar dar sua contribuição para declarar seu amor por Belém”, concluiu o convidado da semana.

Vale lembrar que os episódios do “Mangueirosamente” estão disponíveis na plataforma Libplay e no youtube do grupo O Liberal. Colunista de O Liberal há mais de duas décadas, Ismaelino é comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de Críticos de Cinema do Pará. O videocast “Mangueirosamente”, tem um formato de bate-papo para falar sobre os principais assuntos culturais de Belém do Pará e suas memórias.

